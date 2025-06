O fim de "Stranger Things" aproxima-se. A última temporada da série estreia-se no final do ano, mas será divida em três partes, revelou a Netflix no evento Tudum.

A primeira parte da quinta temporada chega ao serviço de streaming no dia 27 de novembro. Já a segunda parte será estreada no dia 26 de dezembro e os últimos episódios da série serão lançados no primeiro dia de 2026. De acordo com a Netflix, a temporada será lançada ao mesmo tempo no mundo inteiro, horários podem variar conforme o fuso horário - ver aqui.

No evento de celebração, o serviço de streaming partilhou ainda o primeiro teaser da temporada final da série protagonizada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) ou Noah Schnapp (Will Byers).

No site Tudum, a Netflix revelou também a sinopse dos episódios finais. "Outono de 1987. Hawkins está marcada pela abertura das Fendas, e os nossos heróis estão unidos por um objetivo comum: encontrar e eliminar Vecna. Mas como desapareceu, o seu paradeiro e os seus planos permanecem desconhecidos. A missão complica-se quando o governo coloca a cidade sob quarentena militar e intensifica a perseguição a Eleven, forçando-a a voltar ao esconderijo", adianta a plataforma.

"À medida que se aproxima o aniversário do desaparecimento do Will, também regressa um sentimento pesado e familiar de inquietação. A batalha final está iminente — e com ela, uma escuridão mais poderosa e mais mortal do que qualquer coisa que já enfrentaram. Para acabar com este pesadelo, vão precisar de todos — o grupo completo — lado a lado, uma última vez", remata a Netflix.

Veja o teaser: