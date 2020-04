O maior assalto da história da televisão esteve em pausa durante vários meses, mas o Professor e a sua equipa estão de volta para tentar terminar com sucesso a invasão ao Banco de Espanha, em Madrid. A quarta parte de "La Casa de Papel" chegou esta sexta-feira, dia 3 de abril, à Netflix e o SAPO Mag viu antecipadamente os primeiros episódios.

Se vai começar a maratona ou se já começou, não se preocupe: não vamos dar spoilers sobre o que vai ver na quarta parte da série espanhola.

Tal como a Netflix tem frisado, a quarta parte de "La Casa de Papel" começa no caos: o Professor acha que Lisboa foi executada, Rio e Tóquio provocaram uma explosão num tanque do exército e Nairobi está entre a vida e a morte. "Palermo, isto é uma guerra. Age em conformidade", pede o Professor nos primeiros segundos da quarta parte da série espanhola.

La Casa de Papel - parte 4 Episódio a episódio 1. GAME OVER: A revolta e a dor fazem aumentar a tensão entre a equipa. O Professor, apesar de estar em sofrimento, tenta levar a cabo uma fuga perigosa. 2. O CASAMENTO DE BERLIM Palermo deixa o grupo em choque com as suas ações. Sierra pressiona a sua detida para aceitar um acordo. O Professor recorda-se do casamento do irmão. 3. LIÇÃO DE ANATOMIA O informador do Professor tenta passar a mensagem dele para dentro da tenda. Os ciúmes de Denver em relação à amizade de Mónica e Rio intensificam-se. 4. SUSPIROS DE ESPANHA No passado, Berlim previu que alguém ia causar problemas à operação. Sierra continua a interrogar Lisboa e faz uma revelação pessoal. 5. 5 MUNUTOS ANTES Denver recorre a uma fonte infiltrada para conseguir ajuda. É preciso motivar a equipa enquanto o perigo cresce à sua volta. 6. KO TÉCNICO Um dos membros do grupo fica refém. O Professor procura um novo plano para salvar a sua equipa. 7. PARALISAR A TENDA A revolta e a dor fazem aumentar a tensão entre a equipa. O Professor, apesar de estar em sofrimento, tenta levar a cabo uma fuga perigosa. 8. O PLANO DE PARIS O Professor, Benjamin e os outros tentam libertar Lisboa. A revolta de Tóquio ameaça a sua fé no plano. Sierra decide agir pelas próprias mãos.

Ao longo dos oito episódios as perguntas que nos últimos meses alimentaram várias teorias criadas pelos fãs vão ser respondidas: "O Professor sabe que Lisboa está viva? Nairobi morreu mesmo? Palermo vai continuar a liderar o grupo? Arturito vai arranjar novos problemas? E o que vão fazer com o Gandía?".

As respostas não são dadas todas de imediato, mas as dúvidas vão desaparecendo cena a cena e à media que a tensão aumenta - a estrutura narrativa dos episódios continua a ser a mesma e nos últimos minutos há sempre um acontecimento para deixar os espectadores com o coração na mão.

Toda a ação continua centrada nos protagonistas que já conhecemos bem - Tokio (Úrsula Corberó), Rio (Miguel Herrán), Estocolmo (Esther Acebo), Denver (Jaime Lorente), Palermo (Rodrigo de la Serna), Bogotá (Hovic Keuchkerian) e Helsinki (Darko Peric) - e Nairobi (Alba Flores)? - continuam dentro do Banco de Espanha a guardar os reféns e a derreter as barras de ouro. Cá fora, o Professor (Álvaro Morte) e Marselha (Luka Peros) tentam juntar as pontas soltar e assegurar que o plano é cumprido. Já Lisboa (Itziar Ituño) está mais perto do que o Professor pensa.

Apesar de todos os esforços, nem tudo vai correr da melhor forma ao grupo e cinco minutos podem fazer toda a diferença no rumo dos acontecimentos. "O gangue está a atravessar um momento complicado e o aparecimento de um inimigo no seio do grupo porá o assalto em perigo", explica a Netflix em comunicado.

Quem também promete continuar a arranjar problemas é Arturo Román (Enrique Arce), o Arturito, que conseguiu invadir o Banco de Espanha para pedir a Monica para ver o seu filho - que trata Denver como pai.

Já fora do Banco de Espanha, o grupo continua a ter de enfrentar vários rivais, em especial a Inspetora Sierra (Najwa Nimri), que está empenhada em resolver o caso a todo o custo - na terceira temporada, a inspetora torturou Rio e nos novos episódios promete continuar a ultrapassar limites. Ao seu lado, o Coronel Tamayo (Fernando Cayo) tenta estabelecer algumas regras para travar uma guerra no coração da capital espanhola, enquanto Ángel (Fernando Soto) procura novas pistas.

Veja o trailer:

Nos novos episódios, as viagens ao passado e aos preparativos do maior assalto da história continuam - Pedro Alonso (Berlin), uma das personagens favoritas dos fãs, continua a ter um papel importante na quarta parte de "La Casa de Papel".

Apesar do caos constante - quando tudo parece estar a ficar bem, tudo corre mal -, há tempo para explorar alguns sentimentos. Amor, ciúmes, traição e ódio vão alimentar as relações dentro e fora do Banco de Espanha: será que vai nascer um novo romance ou novas relações conflituosas? Todas as respostas já estão na Netflix.

Veja na galeria as fotos da quarta parte: