Alan Ritchson vai ser Jack Reacher na série que está em preparação para a Amazon baseada nos populares livros de Lee Child.

O papel do antigo polícia militar foi interpretado por Tom Cruise em dois filmes, de 2012 e 2016.

Com 35 anos, Alan Ritchson tem interpretado Hawk/Hank Hall na série de super-heróis do Universo DC "Titans", que irá acumular com o novo trabalho.

Curiosamente, um dos primeiros papéis de impacto foi o de outro super-heróis, Aquaman, em vários episódios de "Smallville".

Outros trabalhos de referência no pequeno ecrã são "Bllod Drive" e as séries de culto "Blue Mountain State" e "Blue Mountain State: The Rise of Thadland".

No cinema, o seu papel de maior destaque foram em "Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes" (2014) e "Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: O Romper das Sombras" (2016), onde era Rafael.

Os filmes com Tom Cruise foram criticados pelos fãs por não corresponderem à descrição da personagem nos livros de Lee Child: uma força da natureza com 1,95 metros de altura (Cruise tem 1,70) e 95 a 113 quilos de peso.

Já Alan Ritchson tem o físico apropriado: 1,93 e 106,5 quilos.

A primeira temporada de "Jack Reacher" vai basear-se em “Killing Floor”, o romance que deu a conhecer a personagem. Vários volumes estão publicados em Portugal.