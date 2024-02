Com o sucesso global da série da Amazon Prime Video “Reacher”, Alan Ritchson está no seu melhor momento da sua carreira: com 1m90 e mais de 108 quilos de músculo, ele tornou-se a personificação na vida real da personagem do antigo militar descrita nos livros de Lee Child.

Mas em meados de 2009, quando tinha 26 anos, houve uma oportunidade perdida: o casting para o papel de Thor no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Apesar da participação no programa “American Idol” e como Aquaman em alguns episódios da série “Smallville", o perfil praticamente desconhecido do grande público ajustava-se ao que estúdio procurava.

Mas ao contrário do que pensava, o físico não foi suficiente para ser escolhido.

"Não levei aquilo a sério. Estava do género ‘Vão dar-me o papel se eu for parecido com o tipo; ninguém realmente quer saber sobre a parte de ser ator'", admitiu agora numa entrevista à revista Men’s Health.

A equipa de casting liderada por Sarah Finn, envolvida nas escolhas para o MCU desde o primeiro "Homem de Ferro" (2008) em estreita ligação com o presidente do estúdio Kevin Feige, acabaria por dizer aos representantes do ator que ele não tinha mostrado ter 'the craft' (as ferramentas como ator).

De facto, foi Finn que acabou por trazer de volta ao processo outro ator praticamente desconhecido que a Marvel tinha rejeitado após o primeiro teste: o australiano Chris Hemsworth.

Já Alan Ritchson diz que decidiu levar o seu trabalho como ator mais a sério com aulas e ganhando experiência em papéis mais pequenos em séries como “Black Mirror”, “New Girl” e “Brooklyn Nine-Nine", regressando ao universo dos super-heróis com o papel de Hank Hall/Hawk na série "Titans” entre 2019 e 2021, que abriu o caminho para a série "Reacher".

"Tive cerca de 50 propostas no fim de semana após a estreia da primeira temporada. Sabia que a minha vida tinha mudado", disse o ator, agora com 41 anos e já com créditos em "Velocidade Furiosa X" e "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", um dos próximos filmes de Guy Ritchie, onde aparece ao lado de Henry Cavill e Eiza González.