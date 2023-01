Jennifer Coolidge criou esta quinta-feira, dia 19 de janeiro, a sua conta no TikTok e partilhou o seu primeiro vídeo na plataforma. Para a estreia, a estrela de "The White Lotus", da HBO Max, leu um dos seus "poemas" favoritos.

"Olá, este é o meu primeiro TikTok e estava a tentar fazer algo 'cool' e acho que vou dizer um poema que eu gosto", explica a atriz no início do vídeo, citando depois a letra do tema "Jenny From The Block", de Jennifer Lopez.

No final do vídeo, Jennifer Coolidge roda o seu smartphone e, ao seu lado, está Jennifer Lopez.

Veja o vídeo: