"Jingle Jangle: Um Natal Mágico" chegou recentemente à Netflix e já se encontra no ranking diário - esta quinta-feira, dia 19 de novembro, a longa-metragem ocupa o segundo lugar no top dos filmes mais vistos no serviço de streaming.

"Leve e comovente", "Jingle Jangle: Um Natal Mágico" é descrito como uma "autêntica aventura musical e espetáculo visual épico"."É uma experiência natalícia original e animada para toda a família", acrescenta a Netflix.

Passada na "gloriosa e vibrante" cidade de Cobbleton, a história segue o excêntrico Jeronicus Jangle (Forest Whitaker), cujos brinquedos extravagantes encantam e fascinam. "Décadas após ter sido traído pelo seu aprendiz, um outrora alegre criador de brinquedos encontra uma nova esperança quando a sua gentil e curiosa neta entra na sua vida", resume o serviço de streaming.

Da autoria do argumentista e realizador David E. Talbert, o filme conta com música original de John Legend, Philip Lawrence e Davy Nathan.