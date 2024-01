"Ted Lasso" foi a série original mais vista nos serviços de streaming nos Estados Unidos em 2023, de acordo com o relatório anual da empresa Nielsen. Segundo a Variety, é a primeira vez que o ranking não é liderado por uma produção da Netflix.

A série protagonizada por Jason Sudeikis foi assistida durante 16,9 mil milhões de minutos durante o ano passado. A conquista ganha especial destaque já que a Apple TV+ é a plataforma de streaming com menos assinantes nos Estados Unidos.

De acordo com os dados da empresa, "O Agente da Noite" foi a segunda série mais vista pelos norte-americanos, com 14,4 mil milhões de minutos assistidos. Do terceiro ao quinto lugar, o top é ocupado apenas por séries da Netflix - "Ginny & Georgia" (3.º), seguida por "Virgin River" (4.º) e "Love Is Blind " (5.º).

"Jack Ryan (Tom Clancy's Jack Ryan)", da Amazon Prime Video, conquistou o sexto lugar no ranking, seguido por "A Casa Mágica da Gabby" (Netflix) e "The Mandalorian" (Disney+). "Outer Banks" e "Nos Meandros da Lei", ambas da Netflix, fecham o top 10.