Na emissão desta segunda-feira, dia 5 de junho, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou a rubrica de Rui Santos na CNN Portugal.

"Encerrada esta época futebolística, está na hora de fazermos um balanço. Nada melhor do que ir à correspondência de Rui Santos (...) Ele leu as suas cartas em voz alta e em direto na televisão ao longo da temporada toda. Foi tão esquisito como vos está a soar", resumiu a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Se esta rubrica de Rui Santos não é uma paródia, parece", gracejou.

No programa da CNN Portugal, o comentador respondeu a Joana Marques: "Prometo ouvi-la e sublinho muito o sentido de humor da Joana Marques. Vou fazer um esforço para melhorar essas mensagens. Para a semana, ainda vou pensar, se lhe vou dedicar a ela ou não".

