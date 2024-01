Depois de uma pausa em dezembro, "Extremamente Desagradável" está de volta à Renascença. A nova temporada da rubrica de Joana Marques estreou-se esta quinta-feira, dia 4 de janeiro.

Na emissão do programa "As Três da Manhã" foi revelado o novo jingle do podcast. A nova canção é interpretada por Cláudia Pascoal, sucedendo à fadista Sara Correia.

No episódio desta quinta-feira, Joana Marques analisou as entrevistas de Maria Helena a Manuel Luís Goucha e Tânia Ribas de Oliveira.

Ouça aqui o jingle.