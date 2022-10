A Amazon Prime Video revelou o trailer de "Jogo da Corrupção", a nova temporada de "El Presidente". Produzida pela Gaumont, a série conta com Albano Jerónimo, Eduardo Moscovis, Maria Fernanda Cândido e Andrés Parra.

A nova temporada conta com oito episódios e a estreia está marcada para o dia 4 de novembro.

Veja o trailer:

"'Jogo da Corrupção' oferece uma versão satírica dos bastidores da corrupção no mundo do futebol, e mostra as origens da transformação da FIFA de uma simples organização desportiva numa potência comercial e política. No centro da história está o ex-presidente da FIFA, João Havelange, o improvável forasteiro brasileiro que roubou o poder aos europeus e manteve o controle da organização durante quase três décadas", resume o serviço de streaming.

"Com uma alta dose de humor e ironia, a série mostra tudo que Havelange possivelmente ganhou e perdeu, roubou e apostou, e como supostamente transformou o bonito jogo numa máquina de fazer dinheiro", acrescenta a Amazon Prime Video.

O elenco de "Jogo da Corrupção" conta ainda com a atriz britânica Anna Brewster, os brasileiros Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade, Leandro Firmino, Maria Bopp, Mariana Armellini, Demétrio Nascimento Alves, Bukassa Kabengele, Jessica Córes, o argentino Fabio Aste, o ator escocês Craig Stevenson e o francês Philippe Jacq.