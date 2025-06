A terra da nova série criada pelo irlandês Ronan Bennett ("Top Boy", "The Day of the Jackal") e com créditos na realização e na produção executiva do britânico Guy Ritchie ("Snatch - Porcos e Diamantes", "The Gentlemen - Senhores do Crime") pode ser de bandidos (no masculino), mas as personagens femininas estão longe de ter um papel passivo.

Um dos exemplos disso mesmo é Bella Harrigan, a nora do "power couple" interpretado por Pierce Brosnan e Helen Mirren. Os dois primeiros episódios do drama criminal estreado a 9 de junho na SkyShowtime (e com novos capítulos às segundas-feiras) ainda não dizem para onde vai uma das figuras mais enigmáticas desta história, mas sugerem que não ficará a ver a guerra aberta entre duas famílias rivais do submundo de Londres (uma delas, a sua).

Lara Pulver, atriz britânica que dá corpo à personagem depois de ter passado por séries como "Sherlock" ou "Quantico" (tendo ainda uma longa experiência teatral), partilhou ao SAPO Mag o que faz mover Bella e outras mulheres nesta "Terra de Bandidos".

Lara Pulver Lara Pulver

SAPO Mag - "Terra de Bandidos" aborda dinâmicas familiares num drama criminal. O que tem de distintivo face a outras séries que também combinam esses ingredientes?

Lara Pulver - Acho que tem o estilo do Guy Ritchie. Vivemos definitivamente nesse mundo. É um pouco crua, é espirituosa, é divertida. Gosto muito da complexidade de todas as personagens e acho que é uma série que nos envolve em direções que para as quais não estava preparada e que não antecipei. Mas deixei-me levar. Sinto que, como espectadora, queremos deixar-nos levar.

Guy Ritchie realizou alguns episódios, incluindo o primeiro. E a série foi criada por Ronan Bennett, que também fez séries como "Top Boy". Estava familiarizada com o trabalho de ambos? O que a entusiasma neles?

Sim, tendo crescido como atriz britânica, é um sonho trabalhar com eles. E com este elenco. Foi uma decisão fácil, para ser sincera. Temos a criação inicial de Ronan com o Jez Butterworth, que escreve os nossos guiões e é, sem dúvida, um dos nossos melhores dramaturgos. Guy, com o seu sucesso internacional, estilo e tudo o que ele traz. E depois temos a Helen [Mirren], o Pierce [Brosnan] e o Tom [Hardy].

É uma combinação invulgar.

Sim, é uma ótima combinação.

Já vimos Bella nos primeiros episódios. Aparentemente, ela não se sente muito confortável com o seu estilo de vida, especialmente no que diz respeito ao filho. É essa a questão principal da série no arco narrativo dela? O que pode revelar sobre o papel?

É uma dinâmica complicada. Ela não tem um relacionamento muito saudável com seus sogros, que são o Conrad e a Maeve, interpretados pela Helen e pelo Pierce. E a Maeve teve uma enorme influência no filho dela, o que não agrada a Bella. Acho que é conflituoso como mãe, quando estás a criar o teu filho numa família muito privilegiada, tentando ser honrada e íntegra, mas, ao mesmo tempo, és cúmplice porque aceitas as coisas que a família oferece. Por isso, tem sido uma jornada interessante interpretar a Bella e acho que, ao longo da série, vemos como ela realmente luta com isso e acaba por traçar o seu próprio caminho, porque já não quer ser cúmplice. E, no entanto, ela usa tudo o que eles oferecem para se impulsionar. Então, sim, é complicado.

Terra de Bandidos Helen Mirren e Pierce Brosnan

"Terra de Bandidos" é dominada por homens criminosos, mas as mulheres que os rodeiam também estão de alguma forma envolvidas, como é o caso de Bella. Como olha para as personagens femininas aqui, que têm maior presença do que noutras histórias policiais?

Acho que as mulheres, as personagens femininas nesta história, são uma espécie de mestras da manipulação. É quase como se os homens estivessem a fazer o trabalho de base, mas as mulheres fossem as marionetistas. E há algo de muito delicioso nisso. Quer dizer, ninguém faz isso melhor do que Helen Mirren. E é divertido. É muito divertido ter essa oportunidade e eu agarrei-a com as duas mãos.

E qual foi o aspeto mais desafiante de fazer parte desta série?

O maior desafio foi a limitação de tempo. Começámos com força e rapidez e acabámos por ficar um pouco à procura do nosso rumo. Não recebemos logo a guião completo para podermos conhecer a trajetória das personagens. Por um lado, isso deu-nos a oportunidade de nos rendermos ao desconhecido e de nos concentrarmos apenas na informação que tínhamos. Como ator, nunca se quer interpretar o fim da jornada de uma personagem. Neste caso, não sabíamos o que iria acontecer de um episódio para o outro. E no momento em que nos rendemos a isso, ganhamos uma certa liberdade para interpretar, porque não se sabe realmente o que vai acontecer a seguir.

Então, quando começou, não fazia ideia de qual seria o lugar de Bella no final da temporada?

Nada. Disseram-me que eu tinha uma relação muito complexa com as personagens do Pierce e da Helen e que causava alguns problemas dentro da família. Mas, além disso, foi do tipo: "Vamos dar-lhe os guiões do Jez e depois vemos como corre". Por isso, entrei às cegas, de certa forma.

Terra de Bandidos Joanne Froggatt e Lara Pulver

Quanto tempo durou a rodagem?

Acho que foram cerca de seis meses no total. Tem sido uma verdadeira loucura.

Considera que esta história pode prolongar-se em mais temporadas?

Acho que não consigo dizer. Mal posso esperar para ver. Vou assistir literalmente como um espectador, para ver como toda a série evolui, porque há muitos arcos narrativos em que a Bella não está e que eu não conheço. E sim, espero que seja um mundo em que eu sinta que ainda não terminámos, com certeza. Acho que há muito mais para acontecer e sinto que está a ser preparado dessa forma, mas julgo que depende de como a série será recebida.

O que diria às pessoas que estão intrigado com "Terra de Bandidos"? Que motivos apontaria para a verem?

É extremamente divertida. É uma loucura. É mesmo. E qualquer pessoa que goste do estilo, humor, inteligência e charme de Guy Ritchie vai adorar.

Terra de Bandidos Pierce Brosnan e Tom Hardy

E no seu caso, enquanto espectadora, o que costuma ver? Mais séries ou mais filmes?

Oh, meu Deus, sou um pouco contraditória. Recentemente, vi a série "Adolescência", que tem sido um fenómeno, com razão. Vi "White Lotus", como toda a gente. Em termos de cinema, vi a maioria dos candidatos à temporada de prémios deste ano. Adorei "Anora" e "O Brutalista". É bom ver trabalhos realmente bons e o que novos cineastas e argumentistas como Jack Thorne [que escreveu "Adolescência"] estão a fazer.

Nos últimos anos temos visto uma aposta cada vez maior nas séries, através das plataformas de streaming. Diria que os universos do cinema e da televisão estão mais próximos do que nunca em termos de qualidade e alcance, do que se pode fazer num meio e noutro?

Infelizmente, há menos filmes a serem produzidos e acho que, após a pandemia, todos se sentem mais confortáveis ou se habituaram a ficar em casa a ver filmes, o que significa que a televisão teve de melhorar ainda mais para competir, e os filmes estão a tentar encontrar uma razão para levar as pessoas de volta ao cinema. Pessoalmente, adoro ir ao cinema. Adoro levar os meus filhos. Levei a minha filha mais nova para ver "Paddington" no ano passado, que foi a sua primeira experiência no cinema. Mas acho que temos de satisfazer todos, na verdade.

O SAPO Mag viajou a Londres a convite da SkyShowtime