A filha de Júlia Pinheiro, Matilde, de 28 anos, testou positivo à COVID-19. Nas próximas duas semanas, a apresentadora estará em isolamento e o programa das tardes da SIC será conduzido por Bárbara Guimarães.

"Em casa, cumprindo as normas da DGS, quarentena profilática após um contacto de risco. Estou bem, sem nenhum sintoma", frisou Júlia Pinheiro na sua conta no Instagram.

"A minha filha Carolina, a nossa noiva, está infectada com COVID-19, devidamente acompanhada e monitorizada. Impõe-se sossego e serenidade. Em breve, estarei de volta. Agradeço a vossa preocupação. E o vosso carinho", rematou.

No arranque da emissão desta terça-feira, dia 6 de julho, Bárbara Guimarães frisou que "está tudo bem" com Júlia Pinheiro. "Muito, muito boa tarde e seja bem-vindo. Está com certeza surpreendido por me ver aqui. Está tudo bem com a nossa Júlia, mas a verdade é que esteve em contacto com um caso positivo de COVID-19 e, seguindo as recomendações da Direção Geral da Saúde, tem agora de ficar em isolamento", explicou.

"Júlia", programa das tardes da estação de Paço de Arcos, estreou-se em outubro de 2018.