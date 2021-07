Na emissão desta quinta-feira, dia 8 de julho, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Júlio Magalhães. Durante a entrevista no programa das tardes da TVI, vários amigos surpreenderam o jornalista.

Manuel Serrão foi um dos amigos que enviaram uma mensagem especial para Júlio Magalhães. "O que nos une, que é o que interessa, é uma amizade longa, de há muitos anos. É gostarmos do Porto e do nosso norte, é gostarmos do nosso Futebol Clube de Porto, é gostarmos de comer e beber, é gostarmos de estar com amigos até altas horas da madrugada", frisou.

"É sempre nunca deixar um amigo para trás. É sempre darmos o nosso melhor por quem está ao nosso lado. Uma vez disseste que sou quase tua família… Eu posso dizer que tu és mesmo da minha família", acrescentou o empresário.

Júlio Magalhães não escondeu a emoção ao ouvir a mensagem do amigo. "Nunca te vi assim", frisou Manuel Luís Goucha.

Veja aqui o vídeo.