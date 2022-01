Durante a noite de quarta-feira, dia 12 de janeiro, Kasha irritou-se com Bruno de Carvalho. "No '​Big Brother Famosos', o músico defendeu Catarina, depois de Bruno de Carvalho ter elevado a voz consigo", resumiu a produção do reality show da TVI.

A discussão começou depois de Bruno de Carvalho ter confessado que estava irritado por lhe terem escondido as tolhas de banho. "Podíamos fazer coisas muito mais engraçadas (...) Não é o meu medo, é o teu medo", disse o concorrente.

Kasha, cantor dos D.A.M.A, não gostou que o colega levantasse a voz para responder a Catarina Siqueira. "Olha, Bruno, não precisas de levantar a voz. Primeiro... ninguém te perguntou nada e não levantas uma voz a uma mulher", sublinhou o artista.

Veja aqui o vídeo.