Sem aviso prévio, em 2018, "La Casa de Papel" estreou-se na Netflix, depois de ter sido exibida no canal espanhol Antena 3. As audiências na TV não foram as melhores e nada fazia prever um sucesso global. Mas, semana após semana, a popularidade da série foi crescendo e conquistando espectadores, tornando-se numa das séries originais do serviço de streaming mais vistas de sempre em qualquer idioma em todo o mundo.

Quatro anos depois da estreia na televisão espanhola, "La Casa de Papel" prepara-se para se despedir dos espectadores. A primeira parte da quinta e última temporada da série estreia-se esta sexta-feira, dia 3 de setembro, e a Netflix decidiu dar um presente aos fãs e partilhar os primeiros 15 minutos do primeiro episódio.

Veja o vídeo:

A primeira parte da temporada final conta com cinco episódios - "O Fim da Estrada"; "Acreditas na reencarnação?"; "O Espetáculo da Vida"; "O Teu Lugar no Céu"; e "Viver Muitas Vidas". Já o segundo volume do final da produção, que também vai contar com cinco episódios, chega ao serviço de streaming a 3 de dezembro.