"La Edad de la Ira" é a grande aposta de fevereiro da Atresplayer Premium, plataforma de streaming espanhola. A série baseada no livro do escritor Nando López estreia-se a 27 de fevereiro e conta com Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez e Carlos Alcaide como protagonistas.

Antes da estreia, o elenco e equipa da série juntaram-se para uma conferência de imprensa virtual, que foi transmitida em direto nas redes sociais - veja aqui. O SAPO Mag foi o único meio português a marcar presença e a conversar com os protagonistas - em breve, poderá ver as entrevistas com Manu Ríos e Amaia Aberasturi.

A primeira temporada de "La Edad de la Ira" vai contar com quatro episódios de 50 minutos, que se estreiam semanalmente no serviço de streaming espanhol. Para já, ainda não foi anunciada a distribuição internacional, mas a Atresplayer Premium está disponível em Portugal.

Veja o trailer:

Na conferência de imprensa, a equipa da série começou por explicar que cada capítulo será dedicado a uma personagem: Sandra (Amaia Aberasturi), Marcos (Manu Ríos), Raúl (Daniel Ibáñez) e Ignacio (Carlos Alcaide).

A história começa com o assassinato brutal de um homem pelas mãos do seu filho Marcos (Manu Ríos), um adolescente sem problemas aparentes. "O incidente cai como copo de água fria no dia a dia de um colégio onde alunos e professores se questionam sobre o que correu mal", adianta a Atresmedia TV.

"Não é uma série de jovens e nada mais. Queremos mergulhar nas personagens. São personagens que passam pelos seus medos e pelas suas inseguranças. Vamos acompanhar e descobrir a sua sexualidade, vamos falar da família e da amizade. Tudo isto com um tom luminoso, mas há momentos que vamos ver coisas cruas e duras. No final, acho eu, que se liga a esta realidade. Tem uma narrativa própria - em cada capítulo, vamos contar a história de um ponto de vista de um dos protagonistas", explicou Montse García, diretora de ficção da Atresmedia TV.

Javier Pons, da produtora Mediapro, sublinhou também que "La Edad de la Ira" é "uma viagem muito realista à adolescência e sem estereótipos".

Na conferência de imprensa, Nando López, o autor do livro em que se baseia a série, confessou que espera que muitos jovens se identifiquem com a história. "É um livro que muitas pessoas fizeram seu porque foi escrito a partir da verdade", destacou o escritor, acrescentando que a história foi criada "a partir de experiências reais de violência".

"A violência que aparece na série é muito grosseira, mas é verdadeira", defendeu o autor espanhol. "Os problemas que temos na adolescência definem-nos e isso permitiu que 'La Edad de la Ira' continuasse a viver", acrescentou Nando López, relembrando que o seu livro foi editado há mais de dez anos, em 2011.

créditos: Maria Villanueva

Na conferência de imprensa, os atores destacaram que "aprenderam muito" com o projeto, a nível pessoal e profissional. "O que levo da série? Levo muitas coisas, além de conhecer esta equipa, todos os colegas. Aprendi imenso porque me interesso muito por problemas sociais, tento sempre educar-me mais, aprender e informar-me. É sempre bom quando surge algo assim para te fazer relembrar. Mas, quando tens de criar um personagem, tens de ir mais fundo. É uma aprendizagem enorme para recordar que estes problemas que continuam a acontecer até aos dias hoje", sublinhou Manu Ríos, que interpreta Marcos.

"É uma honra poder dar voz, visibilidade e contar estas histórias. E aprendi muito profissionalmente", acrescentou o ator que se tornou mundialmente conhecido ao protagonizar "Elite", da Netflix.

Para Amaia Aberaturi, que veste a pele de Sandra, fazer parte do elenco de "La Edad de la Ira" é um privilégio. "Gostava que existissem muitas Sandras no mundo", sublinhou a atriz que, paralelamente ao mundo da representação, estuda Educação Básica.

"Em 'La Edad de la Ira' os adolescentes são ouvidos e têm o seu lugar para falar", acrescentou.

Já Carlos Alcaide, que dá vida a Ignacio, sublinhou que "apela à reflexão de todos". "É uma série, é ficção, e o objetivo é entreter... mas tem um lado de urgência que nos leva a refletir. A uma reflexão interna", acrescentou. "Vivemos numa sociedade que está a evoluir, mas há muitas coisas por resolver".

Na conferência de imprensa, Daniel Ibáñez adiantou ainda que a sua personagem, Raúl, é "um menino extrovertido que vai dar muito o que falar". "É uma história é visceral e tem uma força invulgar", assinalou o jovem ator.

"La edad de la ira", uma produção da Big Bang Media (Mediapro) e MasFicción, estreia-se a 27 de fevereiro.