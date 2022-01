Depois de "Elite", da Netflix, Manu Rios aceitou um novo desafio no pequeno ecrã. O jovem ator espanhol, que soma mais de 9,8 milhões de seguidores no Instagram, vai ser um dos protagonistas de "La edad de la ira", produção da Atresmedia TV, plataforma da Antena 3, responsável pela criação de "La Casa de Papel".

Esta segunda-feira, dia 31 de janeiro, o serviço de streaming confirmou que a primeira temporada se estreia a 27 de fevereiro. Para já, ainda não está prevista a distribuição internacional da série, mas o Atresplayer Premium está disponível em Portugal.

Veja o trailer:

A nova série é uma adaptação do romance de Nando López, que aborda as complexidades sociais e pessoais que afetam os adolescentes no século XXI. Em Espanha, o livro venceu o prémio Nadal 2010 e foi um sucesso de vendas, tendo também inspirado uma peça de teatro.

O jornal espanhol sublinha que a série é uma luz contra a "onda homofóbica em Espanha". "Questões como LGTBIfobia e assédio pairam sobre a história, mas também a luminosidade da adolescência", adianta o El País.

Além de Manu Rios, o elenco conta com Amaia Aberasturi (nomeada ao Goya de Melhor Atriz por "Akelarre"), Daniel Ibáñez ("Caminantes") e Carlos Alcaide ("El internado: Las Cumbres", da Amazon Prime Video). "La edad de la ira" é uma produção da Big Bang Media (Mediapro) e MasFicción.

A série vai centrar-se na complexa vida social de um grupo de jovens. "A história começa com o assassinato brutal de um homem pelas mãos do seu filho Marcos (Manu Ríos), um adolescente sem problemas aparentes. O incidente cai como copo de água fria no dia a dia de um colégio onde alunos e professores se questionam sobre o que correu mal", adianta a Atresmedia TV.

Ao longo dos episódios, os espectadores vão conhecer o jovem enigmático e sua vida pessoal e social. Segundo o serviço de streaming, Marcos tem tudo para ser um líder, mas é um jovem introvertido, frágil, confuso e cheio de raiva, avança ainda a Atresmedia TV.