"Respira", série espanhola da Netflix, estreou-se em agosto e conquistou o top da plataforma em vários. Na semana passada, o serviço de streaming confirmou que renovou o drama médico para uma segunda temporada.

Criada por Carlos Montero ("Elite"), a série conta com Manu Ríos ("Elite), Nawja Nimri ("La Casa de Papel"), Aitana Sánchez Gijón ("Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar) e Blanca Suárez ("El Internado: Las Cumbres") no principais papéis. Borja Luna, Ana Rayo, Alfonso Bassave, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat e Víctor Sáinz também participam na primeira temporada.

O drama médico segue o dia a dia caótico de um hospital público de Valência. Com as urgências lotadas e longas listas de espera para consultas e operações, os médicos esforçam-se até ao limite para conseguir salvar as vidas dos pacientes.

Na primeira temporada, uma greve total sem serviços mínimos vai pôr o hospital em xeque. "Os médicos tomam esta medida extrema para tentar consciencializar o público para o caráter essencial do seu trabalho e para se manifestarem contra os cortes insustentáveis que o serviço nacional de saúde está a sofrer. Porém, Biel e os outros internos não sabem se devem juntar-se a uma greve que pode ter consequências fatais para os doentes", adianta o serviço de streaming.

"É neste conflito que vamos ficar a conhecer cada um deles nas suas vidas quotidianas. Quem são estes jovens que se entregam totalmente, assumindo responsabilidades excessivas? E quem são os médicos mais velhos que estão dispostos a arriscar tudo para lutar pelas suas convicções?", questiona a sinopse.

Recorde a conversa do SAPO Mag com com Manu Ríos e Aitana Sánchez Gijón:

Veja aqui a entrevista do SAPO Mag com o criador e o elenco da série "Respira".