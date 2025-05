O debate, com transmissão simultânea na RTP e RTP3, terá lugar nas instalações da Universidade Nova SBE e acontece no primeiro dia da campanha oficial para as legislativas de 18 de maio.

Em confronto vão estar o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, o porta-voz do Livre, Rui Tavares, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o líder da coligação PSD-CDS, Luís Montenegro, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, o líder da IL, Rui Rocha, e o presidente do Chega, André Ventura.

Este será o último confronto televisivo em entre os oito líderes partidários e vai ocorrer quando falta pouco mais de duas semanas das eleições marcadas para dia 18 de maio.

No dia 07 de maio marca a data do último debate televisivo que contará com a presença dos partidos sem assento parlamentar.