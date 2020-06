O novo ator principal vem, de resto, de uma série elogiada por ter diluído maniqueísmos fáceis nos últimos anos. Através de Philip Jennings, o espião russo de "The Americans", Matthew Rhys atingiu a fase área do seu percurso (na qual ganhou o Emmy de Melhor Ator de Série Dramática) e tem em "Perry Mason" uma prova de fogo: dar corpo a uma figura que a esmagadora maioria dos espectadores associa automaticamente a Raymond Burr, protagonista da primeira versão televisiva e de dezenas de telefilmes da NBC, apesar de vários atores terem encarnado o advogado de defesa - tanto nos filmes dos anos 1930 como na série de má memória "The New Perry Mason", da década de 1970.

Ao leme da nova aventura estão Ron Fitzgerald e Rolin Jones, argumentistas de créditos firmados e o segundo um dramaturgo igualmente premiado. Ambos assinaram episódios das séries "Erva" e "Friday Night Lights", Jones também escreveu para "Boardwalk Empire" ou "The Son", e à equipa criativa juntam-se os realizadores Tim Van Patten ("The Wire", "Os Sopranos", "A Guerra dos Tronos", "Deadwood") e Deniz Gamze Ergüven (cineasta franco-turca, autora do aconselhável drama adolescente "Mustang"). Entre os produtores executivos conta-se Robert Downey Jr., ator inicialmente considerado para assumir o papel principal.

No elenco, além de Rhys, destacam-se John Lithgow (Elias Birchard "E.B." Jonathan, um advogado em dificuldades e um empregador semi-regular de Mason), Juliet Rylance (Della Street, a secretária criativa e jurídica da E.B. Jonathan), Tatiana Maslany (a Irmã Alice McKeegan, líder da Assembleia de Deus), Chris Chalk (o polícia Paul Drake) e Shea Whigham (Pete Strickland, contratado por Mason para o ajudar nas investigações).

Entre a descaracterização e o deslumbre visual

As primeiras reações à versão 2020 de "Perry Mason" têm sido díspares, embora o elenco, a recriação da época e os valores de produção sejam maioritariamente louvados. O The Hollywood Reporter aponta que a série "parece inspirada por muitos e diferentes personagens e franchises indeléveis, mas até aos últimos episódios, mal parece uma história de 'Perry Mason'. (...) Por isso torna-se apenas um nome, o que é confuso quando não significa nada para o público jovem, enquanto que os desvios da fórmula vão repelir os espectadores (mais velhos)".

A Variety também critica que esta é uma nova proposta de "algo que já vimos noutros lados e muitas vezes mais bem feito", lamentando que o protagonista se tenha transformado em mais um anti-herói dos dias da TV "de prestígio".

Já a Indiewire considera esta "uma das séries mais belas de sempre" e um crime de contornos noir "feito para quem aprecia o género - ou simplesmente para quem aprecia formas de contar histórias elaboradas, detalhadas e consequentes".

O entusiasmo é partilhado pela Slant Magazine, que assinala o equilíbrio de cinismo e otimismo e "o nevoeiro complexo de decadência e desesperança", além da forma hábil como a série coloca questões sobre "religião, raça, sexualidade e papéis de género".

A partir desta segunda-feira, os espectadores, sejam adeptos da velha guarda ou novos fãs em potência, ficam convidados a tirar as suas próprias conclusões, sempre ao ritmo de um episódio por semana - neste aspeto, e apesar da mudança da TV para o streaming, a tradição ainda é o que era.