A série "Os Vingadores" também vai ter direito a uma nova versão, seguindo as tendências da atual indústria do entretenimento.

O Deadline confirmou que os direitos da famosa e mítica série britânica dos anos 1960 fazem parte do catálogo do colosso da indústria francesa StudioCanal, que esteve discretamente a preparar uma nova versão para o pequeno ecrã.

O projeto será uma co-produção com a britânica Wall to Wall, ligada à Warner Bros. Discovery, mas os rumores de que o projeto estava destinado à HBO foram desmentidos no ano passado.

O argumento para um episódio piloto está pronto e na realização estará Ben Taylor, ligado à série "Sex Education".

Não há notícias sobre atores, mas a nova versão foi confiada à dupla de argumentistas Mickey Down e Konrad Kay, a mesma do sucesso da HBO e BBC "Industry".

A série de culto inglesa emitida entre 1961 e 69 e ainda exibida na atualidade, centrava-se em John Steed (Patrick Macnee), que parecia um típico inglês, com o seu chapéu de coco e inseparável guarda-chuva, sem nada que o distinguisse dos cavalheiros da época.

Na realidade, a fleumática personagem encarregava-se das mais excêntricas investigações, pesquisas e deduções, sempre acompanhado da sua parceira, atraente, mas principalmente com personalidade forte e perita em defesa pessoal.

A primeira chamava-se Catherine Gale (Honor Blackman, que abandonou a série para entrar em "007 - Contra Goldfinger"), depois surgiu a ainda mais famosa Emma Peel (Diana Rigg, que também abandonou a série para ser a única esposa de James Bond em "007 - Ao Serviço de Sua Majestade", muitas décadas antes do impacto da Lady Olenna Tyrell em "A Guerra dos Tronos") e finalmente, Tara King (Linda Thorson).

Estas equipas e as delirantes histórias que cruzavam espionagem e ficção científica, algures entre os mundos de James Bond e "Doctor Who", fizeram "Os Vingadores" entrar na história como uma das melhores séries de TV de sempre (e uma das maiores exportações da Grã-Bretanha).

A série teve ainda um curto regresso na temporada de 1976–77, com Patrick Macnee a retomar o papel ao lado de Gareth Hunt e Joanna Lumley.

Regressou ainda a esse universo em jeito de homenagem quando deu voz a uma personagem na infeliz versão cinematográfica de 1999, com Ralph Fiennes e Uma Thurman como John Steed e Emma Peel.