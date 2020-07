Leonor Poeiras foi dispensada pela TVI, confirmou à revista TV Mais e ao site Holofote. Na sua conta no Instagram, a apresentadora prometeu contar todos os detalhes em breve. "Ao longo dos últimos meses tenho recebido centenas de mensagens vossas a perguntar quando é que eu volto ao ecrã e porque é que eu não tenho aparecido. Primeiro gostava de dizer que li tudo e só não respondi porque não podia", explicou, prometendo contar tudo esta quita-feira à noite.

"Não estou com uma situação muito confortável com a TVI", contou ainda a apresentadora ao site Holofote, revelando que descobriu pelas redes sociais que não ia apresentar a segunda temporada do programa "Cabelo Pantene - O Sonho".

"Acabei por ser dispensada, despedida da TVI. Não tinha contrato... como sou despedida se não tenho contrato? É verdade. Não tendo contrato, ainda assim trabalhei em regime de exclusividade", contou ao site, revelando que Nuno Santos, diretor de programas da TVI, lhe disse que era "livre para procurar trabalho".

"Sinto-me chocada, revoltada, não se trata ninguém desta forma... ninguém que tenha dado 17 anos de vida à casa", rematou Leonor Poeiras.