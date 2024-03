Segundo o Correio da Manhã, Leonor Poeiras perdeu o processo contra a TVI. A apresentadora foi despedida do canal há quatro anos, em 2020.

De acordo com o jornal, Leonor Poeiras não poderá recorrer para a nenhum Tribunal Superior. A apresentadora pedia uma indemnização de mais de um milhão de euros - de acordo com a revista TV Mais, o valor referia-se à aos 17 anos em que trabalhou no canal, aos salários que deveria ter recebido desde a data do despedimento, às diferenças salariais e subsídios de Natal e férias.

Em janeiro, nas redes sociais, a apresentadora comentou o caso."Perguntam-me muito sobre o processo em Tribunal que movi contra a estação onde trabalhei 17 anos. Não é o meu assunto preferido mas claro que merecem resposta, afinal, se se sentem próximos de mim é porque foram durante muitos anos, através da televisão", começou por escrever na sua conta no Instagram.

"Sempre soube, desde o início, que um processo destes pode levar quatro ou cinco anos a ficar concluído. Acredito que para a maioria seja surpresa, para mim, não. Não preciso da decisão final para ser feliz, ía lá eu sujeitar-me a ser infeliz tantos anos... mas preciso para continuar a acreditar na justiça. Para mim, são fundamentos essenciais, a verdade e a justiça. Mais importantes que a minha profissão. É isso", rematou.