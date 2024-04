Leonor Poeiras perdeu o processo contra a TVI. A apresentadora foi despedida do canal há quatro anos, em 2020, e pedia uma indemnização de mais de um milhão de euros - de acordo com a revista TV Mais, o valor referia-se à aos 17 anos em que trabalhou no canal, aos salários que deveria ter recebido desde a data do despedimento, às diferenças salariais e subsídios de Natal e férias.

Em março, apresentadora decidiu avançar com o recurso de revista excecional para o Tribunal Superior

"Gostava de partilhar as Alegações de Recurso de revista excecional para o Supremo Tribunal de Justiça, que já foram entregues e que se espera serem admitidas. Em especial, a parte em que é novamente demonstrado e provado o infame falso testemunho, prestado pelas duas únicas testemunhas da Ré. Mas não o vou fazer", escreveu a apresentadora nas redes sociais.

No texto, Leonor Poeiras sublinha que será "difícil ganhar o processo". "Hoje é um dia muito feliz. Apesar de saber que é difícil ganhar este processo David-Golias, hoje, voltei a sentir-me muito otimista. O meu advogado, Dr. Garcia Pereira, é um absoluto defensor da verdade e entregou um recurso fortíssimo, que um dia poderão ler… e, agora, vou beber um Martini", rematou.