A primeira parte da quinta temporada de "Lucifer" chegou no final de agosto, no dia 21, à Netflix. Os novos episódios da série continuam entre os conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

No verão de 2019, a produção da série anunciou que quinta temporada seria a última, mas os responsáveis da Netflix decidiram oferecer uma prenda aos fãs e prolongar a história por mais uma temporada. Segundo o site TV Line, as gravações da segunda parte da quinta temporada e os episódios finais deverão arrancar nas próximas semanas - a rodagem da série foi interrompida devido à pandemia da COVID-19.

A publicação avança ainda que a sexta e última temporada de "Lucifer" terá apenas oito episódios, metade dos capítulos da quinta temporada.