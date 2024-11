A Netflix confirmou que a quinta temporada de "Outer Banks" será a última. De acordo com o serviço de streaming, o final da quarta temporada será "o primeiro episódio de longa-metragem da série".

O final da segunda parte do quarta parte da série, que se estreia a 7 de novembro, vai preparar "o cenário para uma quinta e última temporada épica", garantem os criadores Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke.

Ao site Tudum, da Netflix, a equipa da série adianta que já está a trabalhar nos episódios finais. "A principal cação ao tesouro da Blue Crown da quarta temporada 'deve-nos levar até ao fim'", adianta Shannon Burke.

No seguimento do salto de 18 meses, que nos mostrou Wes Genrette a propor aos Pogues encontrar o tesouro do Barba Negra, a quarta temporada recua no tempo até aos acontecimentos que antecederam esse momento.

"Após encontrarem o ouro no El Dorado, os Pogues regressam aos Outer Banks, decididos a ter uma vida normal. Construíram um novo porto seguro que batizaram oficialmente como Poguelândia 2.0, onde vivem juntos e gerem um negócio moderadamente rentável de iscos e viagens", recorda a Netflix.