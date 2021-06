A NBC não renovou a série "Manifest" para a quarta temporada, confirmou o site Deadline. A decisão foi conhecida na segunda-feira, dia 14 de junho.

Criada por Jeff Rake, a série é inspirada no desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, em 2014. Inicialmente, o plano narrativo contava com seis temporadas, mas o canal norte-americano decidiu não dar continuidade à história.

Nos Estados Unidos, "Manifest" chegou recentemente à Netflix e conquistou os primeiros do ranking diário. Em Portugal, as três temporadas da série podem ser vistas na HBO.

No início de junho, em entrevista exclusiva ao Popcorner magazine sobre cultura pop do SAPO Mag e da Comic Con Portugal, Josh Dallas e Parveen Kaur confessaram que queriam continuar a fazer parte do elenco da série.

"Esperamos que venha a quarta temporada. Ainda não sabemos, façam figas. Continuem a ver em Portugal. Temos de descobrir

o que aconteceu àqueles passageiros. Não podemos deixar-vos sem descobrir", frisou o ator que veste a pele de Ben Stone em "Manifest".

Nas redes sociais, os fãs esperam que os diretos da série sejam adquiridos por um serviço de streaming, tal como aconteceu, por exemplo, com "Lucifer".

Veja a entrevista com os atores (a partir do minuto 9):