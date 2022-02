Manu Ríos é um dos protagonistas de "La Edad de la Ira", nova série espanhola da Atresplayer Premium, plataforma de streaming, que se estreia a 27 de fevereiro. O jovem ator ficou mundialmente conhecido ao vestir a pele de Patrick em "Elite", da Netflix.

A vida de Manu Ríos mudou radicalmente com a popularidade crescente. Atualmente, o ator conta com mais de 9,8 milhões de seguidores no Instagram.

Antes da estreia de "La Edad de la Ira", o SAPO Mag participou, em exclusivo nacional, na conferência de imprensa de apresentação da série e conversou com Manu Ríos e a equipa da série."Tento levar tudo com a maior normalidade possível. É certo que muitos aspectos da tua vida mudam, mas acho que é fundamental continuar rodeado pelos amigos de sempre e manter o círculo fechado... de fazer tudo o mais normalmente possível", frisou o ator.

Para o jovem espanhol, é importante "não ficar obcecado com nada". "No final, é uma etapa que estou a viver e, daqui a uns anos, desaparece. Não dou muita importância", sublinhou em conversa com os jornalistas.

"Concentro-me em fazer bem o meu trabalho, em aprender e foco-me na experiência e não no ruído. Mas, obviamente, agradeço todo o apoio e é incrível", rematou Manu Ríos.

O jovem ator deu-se a conhecer através do Youtube, onde interpretava várias versões de canções populares, mas a sua popularidade mundial começou a crescer através do Instagram, onde soma mais de 9,8 milhões de seguidores.

Além da presença forte nas redes sociais, Manu Ríos participou nos programas "Tú Sí Que Vales" e "Cantame Como Pasó".