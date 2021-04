Na emissão desta segunda-feira, dia 12 de abril, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha foi surpreendido por uma das suas convidadas. Em "Goucha", o apresentador esteve à conversa com Sara Silva.

No final da entrevista, a artista plástica ofereceu um presente, um quadro com o retrato de Manuel Luís Goucha. "Adoro, gosto imenso", frisou o apresentação da estação de Queluz de Baixo.

"No 'Goucha', a artista plástica deixa o apresentador encantado com a obra que lhe ofereceu", resume a produção do programa da TVI.

Veja o presente: