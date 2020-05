Na emissão de "5 para a meia-noite" desta quinta-feira, dia 28 de maio, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves receberam os Clã. Durante a conversa, as apresentadoras da RTP1 desafiaram Manuela Azevedo para um momento musical.

O tema escolhido foi "Zumba na Caneca", de Tonicha. Na atuação, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves foram o coro da vocalista dos Clã.

Veja aqui o vídeo.

Depois de longo hiato de seis anos apenas interrompido por "Fã" (2017), disco com canções de um espetáculo teatral, os Clã editaram, no passado dia dia 22 de maio, o seu nono álbum de estúdio. "Véspera" está disponível em formato físico e também no digital, nos serviços de streaming de música.

O álbum da banda de Manuela Azevedo inclui 10 novos temas, com letras de vários autores, como Carlos Tê, Sérgio Godinho, Capicua, Arnaldo Antunes, Samuel Úria, Regina Guimarães e Aurora Robalinho.