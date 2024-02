Alexandre Sinianskyi foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, dia 28 de janeiro, do "Got Talent Portugal". No programa de talentos da RTP1, o concorrente ucraniano surpreendeu os jurados ao equilibrar-se em cima de vários objetos.

Com a atuação, o jovem de 27 anos conquistou aplausos de Manuel Moura dos Santos, Filomena Cautela, Inês Aires Pereira e Rui Massena, assegurando passagem à próxima fase. "É extraordinário, é um artista completo", elogiou a apresentadora da RTP1.

À revista NiT, Alexandre Sinianskyi recordou que a sua aldeia, na Ucrânia, foi destruída pelas tropas russas e que perdeu muitos dos seus amigos. "Eles eram muito novos, tinham a minha idade. Tenho a completa noção de que poderia estar no lugar deles", contou.

Veja aqui a atuação.