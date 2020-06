Para celebrar o Dia Mundial da Criança (1 de junho), o MEO lançou em exclusivo um novo canal Disney. "Numa aposta forte nos melhores conteúdos para todos os públicos, o MEO, marca de segmento de consumo da Altice Portugal, lança em exclusivo mais um canal Disney, desta vez com a designação Disney Channel Family Fun, disponível para todos os clientes TV do MEO, no canal 49", explica o operador em comunicado.

O novo canal, com emissão de 1 a 30 de junho, em exclusivo para os clientes MEO, conta com várias séries familiares do Disney Channel. "Acampamento Kikiwaka", "KC Agente Secreta", "A Irmã do Meio", "A Raven Voltou", "Coop e Cami" são as séries disponíveis no canal, que pode ser visto na posição 49.