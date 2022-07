Trevante Rhodes como Mike Tyson foi revelado pela primeira vez no trailer de "Mike".

Lançada pela plataforma Hulu nos EUA a 25 de agosto (uma das platraformas Disney, mas ainda sem estreia confirmada em Portugal), a minissérie acompanhará a controversa vida do feroz pugilista, da infância aos problemas com a justiça, incluindo uma pena de prisão de quase três anos por violação, além da sua ascensão ao estatuto de lenda no desporto, incluindo o célebre combate em que foi desqualificado por morder a orelha de Evander Holyfield.

TRAILER.



Ao lado de Rhodes, ator revelado pelo vencedor do Óscar de Melhor Filme "Moonlight", surgem Laura Harrier como a agora ex-mulher Robin Givens, além de Li Eubanks (como Desiree Washington) e Russell Hornsby (como Don King).

A minissérie foi criada e escrita por Steven Rogers e a equipa que fez "Eu, Tonya", um filme que abordou outra atleta polémica, a patinadora artística Tonya Harding.

À revista Entertainment Weekly, a responsável pela produção Karen Gist garantiu em junho que a intenção "não é glorificar" o pugilista: "Nós nunca tentamos dizer que Mike Tyson é um herói ou Mike Tyson é um vilão. O nosso objetivo era pegar numa figura muito complicada e controversa e tentar perceber o que o levou a ser elogiado e vilipendiado, mantendo-nos fiéis à nossa orientação de que 'ninguém é só uma coisa'".

“O programa não é suposto ser uma carta de amor ou uma acusação, e é por isso que tivemos que incluir todo o bom, o mau e as complexidades de ambos”, acrescentou.

Quem não gostou de conhecer o anúncio do projeto no ano passado foi o próprio Mike Tyson, atualmente com 56 anos e que por ser à sua revelia, criticou a "apropriação cultural indevida" da sua história.

Jamie Foxx irá interpretar o antigo campeão de pesos-pesados noutra minissérie, autorizada pelo visado, dirigida por Antoine Fuqua e produzida por Martin Scorsese.