Kelly Medeiros, antiga concorrente do reality show "A Quinta", da TVI, e Zulmira Ferreira, esposa de Jesualdo Ferreira, foram convidadas da emissão desta terça-feira, dia 8 de junho, do programa das manhãs da CMTV.

Durante o programa, as convidadas foram surpreendidas com um strip em direto no segmento "Clube das Mulheres".

Na sua conta no Instagram, António Raminhos partilhou o vídeo do momento. "CMTV, hoje... 9 da manhã, strip masculino e a querida Zulmira, esposa de Jesualdo Ferreira. Assim vale apena acordar cedo", gracejou o humorista nas redes sociais.

Veja o vídeo: