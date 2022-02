No final da gala deste domingo, dia 13 de fevereiro, Cristina Ferreira revelou que a equipa do programa tinha sido informada sobre a morte de Maria de Fátima Almeida Ribeiro, mãe de Mário Jardel. A apresentadora explicou ainda que a família decidiu conversar com o ex-futebolista no final da emissão.

Após o direto, o concorrente conversou com a produção e a sua família. A 'voz' do reality show também partilhou a notícia com os colegas de Jardel. "Só queria partilhar convosco que o assunto que me levou a chamar o Jardel ao cubo é um assunto sério e vocês vão precisar de o apoiar. Não são boas notícias", frisou.

"O Jardel vai ficar e vai precisar da nossa ajuda, vai precisar do nosso apoio", adiantou o 'Big'. "Até certo ponto, ele está mais defendido dentro, connosco, do que fora, sabe Deus com quem. É estranho, eu percebo que é estranho, mas é esta a decisão dele. Uma escolha dele", acrescentou a 'voz'.

Depois de conversar com a produção, Mário Jardel foi abraçado por todos os colegas da 'casa'. "Ela foi e viu-me bem. Vou guardar isso. (…) Que leve essa imagem para o céu", frisou o concorrente.