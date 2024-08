Maria de Lurdes Sousa, mãe de Manuel Luís Goucha, morreu no passado sábado, dia 10 de agosto, aos 101 anos. No final da gala em direto do reality show "Dilema", da TVI, o apresentador emocionou-se ao receber o apoio dos comentadores e do público em estúdio.

"A vida é feita de escolhas e de consequências. E eu, há 42 anos, escolhi, sempre que estou no ar, estar convosco. Boa noite e, acima de tudo, muito obrigado", disse o apresentador no final da emissão.

Veja aqui o momento.

"Várias vezes a minha mãe e eu falámos da eventualidade de acontecer este dia. A minha mãe partiu e eu tenho um programa para apresentar. Ela fez-me prometer várias vezes que não deixaria de trabalhar. Por isso, se me permitem, hoje é por ela", disse o apresentador no arranque da gala.