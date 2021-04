Helen McCrory, premiada atriz da série "Peaky Blinders", morreu aos 52 anos. A notícia foi confirmada pelo marido da atriz, o ator Damian Lewis, nas redes sociais.

A atriz lutava contra um cancro.

"Estou com o coração partido ao anunciar que, depois de uma batalha heróica contra o cancro, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu de forma pacífica em casa, cercada por uma onda de amor de familiares e amigos", escreveu Damian Lewis na sua conta no Twitter.

"Ela morreu como viveu, sem medo", frisou o ator.

Leia o comunicado:

A atriz e Damian Lewis eram casados desde 2007 e tinham dois filhos - a filha Manon, com 14 anos, e o filho Gulliver, com 13.

Helen McCrory nasceu em Londres a 17 de agosto de 1968. A atriz, vencedora de vários galardões, incluíndo um BAFTA, destacou-se ao interpretar Cherie Blair no filme "A Rainha". A britânica deu vinda também a Narcisa Malfoy na saga "Harry Potter", e a Elizabeth 'Polly' Gray na popular série "Peaky Blinders".

créditos: promocional

"Mundos Paralelos" ("His Dark Materials"), em 2020, "Roadkill" (2020), "Quiz" (2020), "Mãe Pai e Filho" (2019) e "Fearless" (2017) foram alguns dos últimos trabalhos da atriz no pequeno ecrã. "Bill", "Penny Dreadful", "Leaving", "Life", "Messiah: The Harrowing", "The Jury", "Anna Karenina" e "The Fragile Heart" foram outros dos trabalhos da atriz na televisão.

Além de Harry Potter e o Príncipe Misterioso" e "Harry Potter e os Talismãs da Morte" (parte 1 e 2), a atriz participou em filmes como "A Mulher de Negro 2 - Anjo da Morte", "A Invenção de Hugo", "Fantástico Senhor Raposo" ou "A Juventude de Jane".

Em 2017, a britânica deu voz a Louise Chevalier em "A Paixão de Van Gogh", o primeiro filme do mundo totalmente pintado à mão.

Helen McCrory fez ainda parte do elenco de "A Relação Especial" e de "007 - Skyfall", o 23º filme da série.

Em 1995, Helen McCrory venceu o seu primeiro BAFTA, na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel em "Streetlife".

Nas redes sociais, amigos, colegas e as equipas das várias produções em que participou recordaram a atriz.

Leia algumas das reações à notícia: