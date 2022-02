Isabel Torres, atriz e ativista LGTBI+ , morreu esta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, aos 52 anos. A atriz, que protagonizou recentemente a série "Veneno", produção da Atresplayer Premium e que se encontra disponível na HBO Portugal, lutava contra um cancro no pulmão desde 2018.

A notícia foi confirmada pela família de Isabel Torres nas redes sociais. “Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, despedimo-nos da Isabel. Embora a sua família e amigos estejam profundamente tristes por sua perda, sabemos que onde quer que ela vá se irá divertir como só ela sabe. Obrigado por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Ela partiu a sentir-se muito amada e protegida", frisaram os familiares da atriz no Instagram.

Em novembro de 2021, Isabel Torres, atriz que protagoniza a série "Veneno", despediu-se dos seus seguidores com um vídeo publicado no Instagram. "É o último vídeo que vou fazer para os meus seguidores, para todos os meus fãs. E vou deixá-lo publicado nas redes porque estou muito doente e queria dizer-vos como estou", explicou Isabel Torres no vídeo publicado há quatro meses.

"Deram-me dois meses de vida. Vamos ver se supero isso", contou no final de 2021. "Se sair desta, vou voltar a ligar-me e, se não sair, foi um prazer conhecer-vos. (...) Vivam esta bela experiência que se chama vida. Um grande beijo, cuidem-se e até breve se Deus quiser. Se não, vemo-nos no céu”, concluiu.