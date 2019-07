Karl Shields, ator conhecido por participar em séries como "Into the Badlands" ou "Peaky Blinders", morreu no passado domingo, dia 14 de julho. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela sua agente, Lisa Richards.

"Estamos em choque e tristes com a morte repentina do nosso cliente e amigo. Karl tinha um talento único, ao mesmo tempo intenso, despreocupado, engraçado, inteligente, sincero e poderoso como ator e diretor artístico do Teatro Upstairs, onde era um mentor para muitos jovens escritores, atores e diretores", escreveu em comunicado a agente do ator de 47 anos.

As causas da morte ainda não foram confirmadas, mas a imprensa internacional avança que o ator irlandês tinha demonstrado algum cansaço durante as gravações da série "Fair City".