Hannah Walters, Darci Shaw e Morgan Hilaire são três das atrizes de "Mil Golpes", a nova série criada pelo britânico Steven Knight ("Peaky Blinders") e uma das novidades do Disney+. Em conversa com o SAPO Mag, contam como descobriram a história verídica do gangue feminino 40 Elefantes, que está no centro do drama de época ancorado em Londres nos finais do século XIX - época na qual "era muito fácil uma mulher perder tudo". Veja a entrevista no vídeo abaixo.