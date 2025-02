Chega ao Disney+ esta sexta-feira, 21 de fevereiro, e é a nova série de Steven Knight, criador de "Peaky Blinders" ou "Taboo". Ambientada no final do século XIX, a britânica "Mil Golpes" mergulha no submundo londrino, cruza boxe e a história do gangue feminino 40 Elefantes e já foi renovada para uma segunda temporada. Os atores Francis Lovehall, James Nelson-Joyce, Daniel Mays e Jason Tobin apresentaram-na ao SAPO Mag.