Morreu Ricardo Seguro Pereira, decorador de "Querido, Mudei a Casa" e arquiteto de interiores de "E Agora O Que é Que eu Faço?", da SIC Mulher.

Licenciado em Arquitetura de Interiores, pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, Ricardo Seguro Pereira tinha 37 anos.

Nas redes sociais, Bárbara Guimarães, que apresentou o programa "E Agora O Que é Que eu Faço?", recordou o amigo com um poema de Khali Gibran. "Ricardo. Único, sempre a fervilhar de ideias, cheio de detalhes, doce, meigo… Amigo, companheiro de tantas viagens. Saudades do teu olhar intenso, das tuas gargalhadas, das nossas maluquices. Saudades de ti. Partes cedo demais, novo demais. E agora? Fica em Paz, no céu azul, aquele azul que tu criaste para muitos de nós" escreveu.

João Montez também homenageou o amigo na sua conta no Instagram. "Ricardo. Não existem palavras possíveis. Ficarão para sempre as gargalhadas partilhadas. O meu coração está com a família e os amigos“, escreveu o apresentador da TVI.