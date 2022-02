Na nona edição do "The Voice Portugal", Lika subiu ao palco com a sua guitarra elétrica. Na "Prova Cega", a concorrente interpretou o tema "Come As You Are", dos Nirvana, e foi elogiada pelos mentores do programa de talentos da RTP1.

A atuação tornou-se popular nas redes sociais e a página oficial "Best of The Voice" destacou a performance da concorrente no top das melhores "Provas Cegas" de "mulheres com guitarras elétricas".

Veja aqui o vídeo.