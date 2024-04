Este domingo, dia 21 de abril, foi para o ar mais uma ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Kids". Durante as atuações, Cuca Roseta foi surpreendida pela filha.

Benedita, a filha da mentora, subiu a palco para interpretar o tema "Portas do Sol", de Nena, e virou as quatro cadeiras. Durante a atuação, a fadista não escondeu a emoção.

"Benedita, a filha de Cuca Roseta, decidiu surpreender a mãe no 'The Voice Kids' e a reação da mentora foi imperdível! Benedita cantou o tema 'Portas do Sol', de Nena, e protagonizou um dos momentos mais emocionantes da história do 'The Voice Kids'", frisa a produção do programa de talentos nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.