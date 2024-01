Nelma Serpa Pinto tem-se destacou-se nas últimas semanas com entrevistas a Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, e André Ventura, do Chega. Nas redes sociais, os elogios à jornalista da SIC têm-se multiplicado.

Esta terça-feira, dia 23 de janeiro, a pivô da SIC Notícias esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Na entrevista, Nelma Serpa Pinto confessou que se prepara da melhor forma para todas as entrevistas.

"A segurança vem da preparação que faço. Por exemplo, agora não estou muito à vontade porque não trago notas. Mas, sim, acho que a segurança deriva completamente e decorre da preparação que faço", explicou a jornalista.

"Mandaram-me os vídeos [das entrevistas] mas não vejo, não abro mesmo. (...) Prefiro não ver, penso sempre que podia ter feito de outra forma, podia ter feito melhor", confessou Nelma Serpa Pinto.

No final da conversa, Júlia Pinheiro elogiou a jornalista. “Foste talvez das poucas pessoas que conseguiu ter uma contra ofensiva verbal que oponentes políticos não tiveram”, defendeu a apresentadora.