"I am Georgina" é uma das próximas grandes apostas da Netflix. O documentário sobre Georgina Rodríguez, a cara metade de Cristiano Ronaldo, deverá estrear-se nos próximos meses no serviço de streaming.

"Com mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, Georgina Rodríguez é, entre muitas outras coisas, modelo, mãe, influencer, empreendedora, dançarina e parceira de Cristiano Ronaldo. 'I am Georgina' é um retrato real e cativante da mulher por detrás das fotografias, das histórias e dos cabeçalhos. Nascida na Argentina e criada em Espanha, Georgina vai revelar todos os aspetos da sua vida, desde os mais públicos e conhecidos até aos mais pessoais", resume a Netflix.

Segundo o The Sun, o jogador português deverá fazer uma participação especial na nova produção do serviço de streaming. De acordo com o jornal britânico, Cristina Ronaldo vai recordar como conheceu Georgina Rodríguez.

"Vamos acompanhá-la no seu dia a dia, no seu papel de mãe, nas suas viagens, nas suas amizades, nos seus desejos, nas sua ambições, nos seus bons momentos e nos seus maus momentos. Vamos passar a conhecer Georgina Rodríguez por quem ela realmente é", acrescenta a Netflix.