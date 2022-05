"Night Sky" estreia-se esta sexta-feira na Prime Video e junta drama e ficção científica ao longo de oito episódios.

A série acompanha Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J.K. Simmons), um casal que descobriu há anos uma casa escondida no seu jardim, que inexplicavelmente os leva para um estranho planeta deserto.

"Desde então, guardaram o segredo cuidadosamente, mas quando um enigmático jovem entra nas suas vidas, a tranquila existência dos York vai-se alterar rapidamente e a casa desconcertante que achavam conhecer tão bem vai ser muito mais do que alguma vez poderiam imaginar", descreve a plataforma de streaming em comunicado.

Além de J.K. Simmons e Sissy Spacek, o elenco contam com Chai Hansen, Adam Bartley, Julieta Zylberberg, Rocío Hernández, Kiah McKirnan, Beth Lacke, Stephen Louis Grush e Cass Buggé.

Filmada no Illinois, "Night Sky" é uma coprodução da Amazon Studios e da Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), com Holden Miller como argumentista e co-produtor executivo, e Daniel C. Connolly como showrunner e produtor-executivo. Jimmy Miller e Sam Hansen, da Mosaic, e Philip Marti, vencedor de prémios Emmy e BAFTA, são também produtores executivos da série.