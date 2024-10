A Amazon Prime Video deu luz verde a uma nova adaptação de "Carrie", de Stephen King.

Após duas versões para o cinema, o romance de 1974 que colocou o escritor no mapa vai dar origem a uma minissérie de oito episódios, confirmou a imprnesa norte-americana.

Envolvido no projeto, por agora apenas como 'showrunner' e produtor executivo, está o realizador Mike Flanagan, já com um currículo de respeito na adaptação de obras de King: dirigiu "Jogo Perigoso" (2017), "Doutor Sono" (2019), a prequela de "The Shining", e o ainda inédito "The Life of Chuck" (2024), aclamado no recente Festival Internacional de Cinema de Toronto com o cobiçado prémio do público, que se tornou uma espécie de referência para os Óscares.

Flanagan também é autor de minisséries elogiadas da Netflix, como "A Maldição de Hill House" (2018) ou "A Maldição de Bly Manor" (2020).

Ainda não existem datas para "Carrie", mas vai ser rapidamente aberto o grupo de argumentistas, sinal da prioridade do projeto.

A história de Carrie White, uma adolescente que vive quase isolada com a mãe, uma pregadora religiosa, e que vê os seus poderes paranormais a explodir quando é gozada de forma brutal pelos colegas de liceu, originou uma primeira adaptação em 1976 que se tornou um clássico, com Brian De Palma na realização e Sissy Spacek no papel principal, acompanhada por John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving e Nancy Allen, entre outros.

Para a história não ficaram as outras versões: uma sequela pouco vista de 1999, um telefilme de 2002 com Angela Bettis e um filme de 2013 com Chloë Grace Moretz e Julianne Moore.