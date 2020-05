Depois de duas semanas em quarentena, que foram acompanhadas no "BB Zoom", este domingo, dia 11 de maio, os concorrentes entraram na casa do "Big Brother".

Ao entrarem na casa mais vigiada do país, os concorrentes não esconderam a alegria e dificultaram o trabalho de Cláudio Ramos, que teve de pedir silêncio várias vezes para ser ouvido. "Vocês são indisciplinados, parecem meus filhos", sublinhou o apresentador do reality show, gritando várias vezes por Noélia.

"Têm de aprender duas coisa na casa do 'Big Brother': quando eu falo, vocês ouvem e obedecem. Estamos conversados?", acrescentou.

Nas redes sociais, os gritos do apresentador inspiraram várias paródias, nomeadamente no Tik Tok. Na aplicação, vários espectadores usaram as frases do apresentador do programa para criar vídeos - veja aqui alguns exemplos.

O momento também já serviu de base para um remix partilhado no Youtube.

Veja o vídeo: