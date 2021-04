O canal Blaze, que se encontra disponível em todos os operadores, estreia na próxima terça-feira, dia 20 de abril, pelas 22h00, a 29.ª temporada de "Top Gear", a série de motores mais popular televisão.

"Composta por seis novos episódios, esta última temporada é a consolidação do trio de apresentadores, a lenda do cricket Freddie Flintoff, o comediante Paddy McGuiness e o famoso jornalista e youtuber Chris Harris, que conseguiu revitalizar a série com as suas aventuras e piadas. De tal forma, que depois do sucesso conquistado nas suas duas primeiras temporadas juntos ('Top Gear' foi a série mais popular do Reino Unido em 2019), passou a ser emitido pela BBC One, o canal com mais audiência no país, pela primeira vez nos seus 43 anos de história", frisa o canal em comunicado.

O Blaze lembra ainda que os novos episódios foram gravados já durante a pandemia de COVID-19 e o "cenário do 'Top Gear' foi convertido num drive-in".